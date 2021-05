Doppietta di Stampete, la Primavera 3 batte la Viterbese al “Città di Arezzo”

La Primavera 3 non ferma la sua corsa e batte 2-0 la Viterbese tra le mura amiche dello Stadio Comunale “Città di Arezzo”. Entrambe le reti portano la firma di Simone Stampete. Gli Amaranto passano in vantaggio dopo 23′. Palla rubata in zona centrale, allargata sulla destra per Sussi che lancia in profondità Bux: cross perfetto all’altezza del dischetto del rigore e Stampete stacca tutto solo di testa battendo D’Angeli.

1-0. I ragazzi di mister Sussi si rendono pericolosi al 33′ con uno schema su calcio di punizione: la palla arriva a Niccolò Marraa che costringe il portiere ad un difficile intervento in due tempi. La Viterbese risponde al 44′ con un’azione insistita e che impegna Gagliardi due volte: la prima è deviata, la seconda viene bloccata dal portiere amaranto. La Viterbese ha l’occasione di pareggiare al 59′ quando un corner dalla sinistra trova Spolverini sul secondo palo che stacca di testa ma colpisce il palo.

Al 62′ doppia occasione per l’Arezzo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, le conclusioni di Sussi e Stampete vengono respinte dalla difesa ospite. Passano appena tre minuti e gli amaranto sfiorano il raddoppio con Stampete che di testa, da distanza ravvicinata, non trova la porta di un soffio. La Viterbese non demorde e al 67′ Spolverini, con una conclusione da distanza ravvicinata, impegna Gagliardi in parata bassa. Il raddoppio dell’Arezzo arriva a tempo praticamente scaduto. Siamo al 95′ quando Stampete, servito con i tempi giusti da Verdelli, non sbaglia un rigore in movimento e chiude la partita 2-0.

Arezzo-Viterbese 2-0

Reti: 23′ 95′ Stampete

Arezzo: Gagliardi, Bux, Ferraro, Verdelli, Bordonaro, Martelli, Sussi, Mussi, Stampete, Marras N, Iacoponi.

A disp: Balugani, Calabrò, De Pellegrin, Novelli, Cristaldi, Bertollini, Canapini, Mascia, Marras D, Schiena, Pittaccio, Steccato.

All: Andrea Sussi

Viterbese: D’Angeli, La Vella, Eleuteri, Pellegrini, Ricci, Cerroni, Vergaro, Zanon, Menghi, Spolverini, Piromalli.

A disp: Benvenuti, Cardinali, Pompei, Lisi, Pasquarelli, Tartaglia, Maggese, Capone, Moretti.

All: Alessandro Boccolini

Arbitro: Matteo Bruni (Siena)

1° Assistente: Kevin Scanu (Valdarno)

2° Assistente: Jurgen Lila (Valdarno)

CLASSIFICA

Arezzo 32

Livorno 26

Grosseto 16

Viterbese 14

Lucchese 12

Pontedera 12

Olbia 11

Carrarese 11

Pistoiese 7