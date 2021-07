“Dove sono le istituzioni nella lotta all’omofobia?”

Negli ultimi mesi abbiamo registrato casi di omo-lesbo-bi-trans-fobia nel territorio comunale e provinciale, non ultimo quello accaduto sabato scorso per le vie del centro di Arezzo a Giacomo.

In tutti i casi denunciati da Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo si è riscontrato il silenzio assordante delle istituzioni, sia da parte del Comune di Arezzo che della Provincia di Arezzo.

Non vogliamo pensare che per chi amministra questi enti le violenze subite dalla comunità LGBTI+ siano secondarie a tal punto da non essere nemmeno prese in considerazione per un post di solidarietà, ma è comunque sintomo di una totale assenza di politiche per l’educazione ed il rispetto delle differenze.