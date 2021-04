Ecco “Annibale il serpente sostenibile”: un progetto con 4 scuole primarie a fare da apripista. Spostamenti sicuri e all’insegna della salubrità

Al via anche ad Arezzo per iniziativa dell’assessore Alessandro Casi il progetto di mobilità “Annibale il serpente sostenibile” destinato alle scuole elementari nell’ambito del progetto GRO.AR – Muoversi in modo sostenibile, cofinanziato dal Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del ministero della Transizione Ecologica e curato dall’associazione Euromobility.

Si tratta della traduzione italiana, a cui hanno già aderito 129 scuole del territorio nazionale, della campagna Traffic Snake Game sviluppata per incoraggiare gli spostamenti a piedi e in bicicletta, con i bambini della scuola primaria, genitori e insegnanti in veste di principali destinatari. Ogni scuola partecipante è incoraggiata a organizzare momenti ludici, attività e lezioni riguardanti il ​​traffico, la mobilità, le questioni ambientali e sanitarie.

“Un modo divertente e salutare – sottolinea l’assessore Alessandro Casi – per liberare l’ingresso delle scuole da assembramenti e dalla congestione del traffico e garantire ai bambini un’aria più pulita. All’insegna del motto: spostamenti più sicuri e sostenibili. Siamo ovviamente disponibili a estenderlo ad altri istituti”.



Traffic Snake Game è partito dalle Fiandre in Belgio per poi evolversi in una campagna a livello europeo in 19 nazioni che si è dimostrata in grado di ridurre in maniera significativa le emissioni: in particolare negli ultimi tre anni la stima è di 397 tonnellate di anidride carbonica. TSG si è inoltre evoluta in TSG 2.0 grazie al quale nelle scuole si può giocare online tramite una lavagna digitale o al computer.

E ad Arezzo come si… snoderà Annibale? Nelle prossime settimane quattro scuole primarie, Curina dell’istituto comprensivo Francesco Severi, Chimera dell’istituto comprensivo Giorgio Vasari e a seguire Masaccio e Sante Tanti dell’istituto comprensivo IV Novembre, affiggeranno nei loro locali un serpentone da riempire con tanti bollini e definiranno il proprio obiettivo di incremento degli spostamenti casa-scuola con mezzi sostenibili. Tutti i bambini che per recarsi in aula utilizzeranno questi ultimi, consentiranno alle rispettive classi di ricevere i bollini da attaccare nel serpentone con l’obiettivo di completarlo. Ma già a metà percorso potranno scattare i primi premi simbolici.