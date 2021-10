Elezioni Orgoglio Amaranto: 11 membri nel nuovo direttivo

Si sono tenute veverdì sera le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo di Orgoglio Amaranto. Alle 22 è iniziato lo spoglio delle schede. Tutti coloro che si erano candidati sono stati eletti. Il nuovo direttivo è quindi composto, come da regolamento, da 11 componenti: Luca Amorosi, Duccio Borselli, Carlo Carboni, Elia Cencini, Enrica Cherici, Francesco Sebastiano Chiericoni, Stefano Ducci, Daniele Farsetti, Stefano Farsetti, Roberto Gennari e Andrea Pernici.

Il direttivo si riunirà la prima volta lunedì 11 ottobre alle 21 per l’elezione del presidente e del vice presidente e per la distribuzione delle altre deleghe.

I membri del direttivo ringraziano sentitamente tutti coloro che hanno voluto partecipare al voto.