Enrico Lazzari è il nuovo coordinatore di regia della Giostra del Saracino

Enrico Lazzeri è il nuovo coordinatore di regia della Giostra del Saracino. La Giunta Comunale, come da regolamento, ha provveduto alla nomina rimasta vacante dopo le dimissioni di Gianni Sarrini, il quale ha ricoperto l’incarico per le edizioni 2019 della manifestazione.

Classe 1983, Enrico Lazzeri fa parte del Gruppo Musici della Giostra del Saracino dal 1998 ed ha esordito come Chiarina in Piazza Grande nel giugno del 1999. Capogruppo dei Musici nel 2003 e in altre otto edizioni della manifestazione, nel 2013 è stato anche responsabile dell’organizzazione del concerto del Gruppo in Piazza Grande. Per oltre dieci anni consigliere e responsabile delle Chiarine, ha terminato i suddetti incarichi con la fine dello scorso mandato.

Al coordinatore di regia il ruolo chiave di assicurare la fedele esecuzione dei palinsesti della rievocazione storica e delle cerimonie collaterali ufficiali e, vista la ricorrenza nel 2021 dei 90 anni dalla prima edizione della Giostra del Saracino del 7 agosto 1931, di collaborare con il Consiglio della Giostra e l’ufficio comunale preposto nella realizzazione di eventuali cerimonie legate alla tradizione giostresca che dovessero essere stabilite dall’amministrazione comunale a celebrazione dell’anniversario.

Novità anche nella composizione del Consiglio della Giostra nel quale fanno il loro ingresso Daniele Baldi in qualità di rappresentante dell’Associazione Signa Arretii in sostituzione dell’ex presidente Stefano Giustini, Saverio Crestini in rappresentanza del Quartiere di Porta Sant’Andrea che va a sostituire Andrea Fumagalli e Andrea Borgogni in rappresentanza del Quartiere di Porta del Foro che va a sostituire Giacomo Massai.

Invariati gli altri componenti del Consiglio della Giostra con la presidenza affidata a Martina Municchi, nominata insieme a Paolo Nocentini dal Consiglio Comunale, Stefano Giorgini in rappresentanza dell’Associazione Sbandieratori di Arezzo, Mauro Nappini in rappresentanza del Gruppo Musici, Simone Zampoli in rappresentanza del Quartiere di Porta Santo Spirito e Marco Ercolini in rappresentanza del Quartiere di Porta Crucifera.