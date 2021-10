Esordio casalingo per l’Amen contro il Cus Pisa

Dopo il bel successo nella giornata di apertura del Campionato di Serie C Gold, l’Amen Scuola Basket Arezzo ospita tra le mura amiche del Palasport Estra “Mario D’Agata” Sabato 9 Ottobre alle 18.30 il Cosmocare Cus Pisa.

Entrambe le formazioni sono reduci da una vittoria all’esordio e si presentano a questa sfida determinate a dare continuità al proprio momento positivo. Il Cus Pisa guidato in panchina da coach Angiolini è un avversario inedito per la Scuola Basket Arezzo, gli universitari sono infatti reduci da una splendida cavalcata nello scorso campionato di Serie C Silver dove hanno ottenuto una meritatissima promozione nella finale contro Quarrata. Confermata gran parte della rosa Pisa ha battuto Prato nella prima giornata dimostrando di essere già pronta per questo livello.

Dopo tanto tempo sarà anche la partita del ritorno sugli spalti del pubblico a sostenere gli amaranto, la raccomandazione della società, in considerazione delle normative vigenti che prevedono l’obbligo di green pass ed un ingresso contingentato, è quello di raggiungere il Palasport Estra con un congruo anticipo per evitare code ed assembramenti. La Biglietteria del Palasport dopo la prevendita effettuata ins ettimana sarà aperta a partire dalle 17.30

Il fine settimana della SBA non termina con la Serie C Gold, previsto infatti l’esordio in campionato per altre tre compagini amaranto, Domenica la Serie D targata Amen affronterà in trasferta Asciano degli ex Massimo Bini in panchina e Luca Cacioli in campo che rinnoverà la sfida con il fratello Giacomo in maglia SBA. Per quanto riguarda il settore giovanile invece, il Palasport Estra ospiterà la prima giornta del Campionato Under 15 Eccellenza, la Rosini Impianti affronterà domenica alle 11.15 il Pino Firenze, mentre Lunedi alle ore 20 la Rosini Impianti Under 19 Eccellenza sarà impegnata sul campo del Pistoia Basket.