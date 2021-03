Esordio in campionato per l’Amen Scuola Basket Arezzo

Dopo un anno dall’ultima partita ufficiale disputata ritorna sul parquet l’Amen Scuola Basket Arezzo che Sabato 6 Marzo affronterà in trasferta la Cantini Lorano Legnaia Firenze per il campionato di Serie C Gold.

Nello scorso fine settimana gli amaranto hanno riposato come previsto dal calendario, mentre i fiorentini sono stati sconfitti sul campo della Fides Montevarchi per 52-50 al termine di una gara particolarmente combattuta. La nuova formula del campionato vede la SBA inserita in un girone a cinque squadre dove oltre alla Cantini Lorano, ci sono Virtus Siena, Synergy Valdarno e Fides Montevarchi, proprio per la brevità della prima fase sarà ancora più importante farsi trovare pronti fin dalla prima uscita.

Per la SBA tanta curiosità per confrontarsi contro un avversario comunque già rodato da una partita ufficiale, l’Olimpia Legnaia nella stagione scorsa fu tra l’altro protagonista di un ottimo campionato con l’apice raggiunto nella vittoria della Coppa Toscana proprio contro l’Amen nella finale disputata al Palasport Estra.

A disposizione di coach Milli ci saranno anche i due nuovi innesti amaranto della stagione 2020/2021 Branislav Pipiska e Daniele Rossi.

Ad arbitrare l’incontro che si disputerà a porte chiuse al Palazzetto di Via del Filarete a Firenze, saranno i Sigg. Rinaldi e Sposito di Livorno che alzeranno al palla a due alle ore 18.30 al Palazzetto di Via del Filarete a Firenze.