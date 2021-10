Estra per lo sport: menzione d’onore a Federico D’Ascoli

“Lo ammetto: la presidenza Estra mi obbliga – ed è una grande opportunità – ad avere una visione che va ben oltre una singola realtà ma le mie radici sono ad Arezzo e premiare un giornalista della mia città, che qui è nato e professionalmente cresciuto, è stato un vero piacere.

Un riconoscimento alla sua competenza ma anche ad un gruppo professionale, quella de La Nazione e, in senso più ampio, ai giornalisti aretini che su ogni fronte (carta, tv, radio, web, social) svolgono un ruolo essenziale per la crescita civile e culturale della nostra comunità”. Francesco Macrì, Presidente di Estra, ha premiato Federico D’Ascoli a cui è andata una menzione d’onore della quarta edizione del Premio Estra per lo sport.

“Un motivo di orgoglio è per me non solo la menzione ma anche la storia alla base dell’articolo che l’ha motivata e cioè il ricordo di Paolo Rossi – ricorda Federico D’Ascoli. In quel pezzo scrivevo di averlo conosciuto grazie a mio padre, allora capo servizio ad Arezzo. Quello fu anche il momento di inizio di un’amicizia che ha avuto purtroppo fine con la scomparsa di Paolo. Ricordando quell’articolo, dedico la menzione Estra a mio padre e ringrazio la direttrice Agnese Pini per la possibilità che mi ha dato di scrivere nello speciale del nostro giornale dedicato a Pablito”.

Federico D’Ascoli, nato ad Arezzo nel 1975, figlio d’arte, ha iniziato la sua collaborazione con La Nazione nel luglio 1994. Dal 2005 al 2007 è stato il responsabile dell’ufficio stampa di Confcommercio Toscana e dal 2000 al 2007 direttore responsabile del mensile economico «Impresa Oggi» diffuso in circa 20 mila copie nella provincia di Arezzo con sedici pagine a colori. Da dicembre 2014 è stato nominato vice caposervizio della redazione di Grosseto de «La Nazione» e dal 2015 al 2018 è stato vice responsabile del Quotidiano Sportivo de La Nazione-Il Resto del Carlino-Il Giorno. Oggi è vice capocronista della redazione di Arezzo de La Nazione.

Nella sua carriera ha vinto il premio giornalistico Gaspare Barbiellini Amidei, il premio Riccardo Tomassetti, il premio Gabriele Capelli, il premio Tonino Carino e il premio Alessandra Bisceglia.