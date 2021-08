Fabrizio Bosso incontra la JOTC Orchestra

L’estate aretina torna a parlare la lingua del jazz con la tecnica, la musicalità e il fraseggio di Fabrizio Bosso in compagnia della JOTC Open Orchestra diretta da Francesco Giustini.

L’evento chiuderà mercoledì 11 agosto, con inizio alle ore 21:15, il festival SMART, Storie Musiche Arezzo Teatro, grazie alla collaborazione del festival, ideato da Officine della Cultura, con l’associazione Jazz on the Corner. Luogo dell’evento l’Anfiteatro Romano messo a disposizione dalla Direzione regionale Musei della Toscana per un incontro in grado di riportare in città uno tra i solisti più richiesti della scena jazzistica italiana.

Fabrizio Bosso sarà accompagnato sul palco dalla Jazz On The Corner Open Orchestra diretta da Francesco Giustini, ensemble che riunisce 18 musicisti aretini in una elettrizzante sinergia artistica tra professionisti affermati e giovani di talento.

Il concerto Fabrizio Bosso feat JOTC Open Orchestra sostituisce il previsto incontro della JOTC con Enrico Rava, il più importante jazzista italiano, a seguito della cancellazione di tutte le date del tour per motivi di salute da parte del musicista triestino.

Biglietti: intero € 15,00, ridotto € 12,00 per under 25, over 65, soci Unicoop Firenze. Si ricorda che, a seguito delle recenti disposizioni, sarà possibile accedere esclusivamente a seguito della presentazione del Certificato verde (Green Pass).

SMART è un progetto di Officine della Cultura in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo e La Filostoccola e con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione CR Firenze, Direzione regionale musei della Toscana e Museo Archeologico Nazionale e Anfiteatro romano di Arezzo. Informazioni presso Officine della Cultura, via Trasimeno 16, tel. 0575 27961, 338 8431111 – [email protected] – www.arezzosmartfestival.it – www.officinedellacultura.org. Prevendita online su www.ticketone.it e presso gli uffici di Officine della Cultura con orario 10:00 > 13:00 e 15:30 > 18:00.