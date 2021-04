Federico Rossi: “Soddisfazione per l’approvazione della mozione per la costituzione della Cittadella della Salute”

Dichiarazione del capogruppo consiliare Federico Rossi, Lega-Salvini Premier

“Soddisfazione per il risultato ottenuto con l’approvazione all’unanimità dei presenti al Consiglio Comunale del 2 aprile della mozione che ha per fine la riqualificazione dell’area del Pionta tramite la realizzazione al suo interno della cosiddetta ‘Cittadella della Salute’. Un modo per implementare i servizi sanitari a disposizione dei cittadini. In tale centro socio-sanitario, potrebbe trovare stabile e definitiva ubicazione anche il nuovo hospice aretino.

La mozione invita il sindaco e l’amministrazione comunale ad attivarsi affinché vengano messe in atto tutte le procedure necessarie all’avvio della progettazione propedeutica e a sollecitare gli enti competenti affinché si adoperino per ottenere i finanziamenti messi a disposizione dai vari bandi per il compimento di questo progetto.

Auspico infine che l’atto di indirizzo presentato in Regione Toscana sulla stessa tematica dal consigliere Marco Casucci possa ottenere analogo epilogo favorevole.