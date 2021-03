Festa della Donna, l’amministrazione di Castel Focognano sottolinea l’importanza delle pari opportunità

L’amministrazione di Castel Focognano, in questo difficile momento di nuove emergenze per le donne, sottolinea l’importanza delle pari opportunità e celebra la Giornata Internazionale della Donna per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne, contro ogni forma di discriminazione e violenza di cui sono oggetto, in molte parti del mondo.

“Oggi più che mai il tema dei diritti delle donne richiede nuove attenzioni e visibilità – ha spiegato l’assessore alle pari opportunità Katia Agostini – appare infatti evidente che le donne hanno sofferto in maniera particolare il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, per questo occorre sensibilizzare sui valori di parità, rafforzare l’uguaglianza di genere nella vita sociale, in famiglia e nel lavoro contro ogni disparità e violenza. In occasione della giornata internazionale della donna di quest’anno, alla luce del ruolo rivestito dalle donne durante la pandemia e della loro centralità, occorre inoltre rendere omaggio alle donne protagoniste della lotta contro il Covid -19, a quelle che lavorano in prima linea e a tutte quelle colpite dalla pandemia così come è stato riconosciuto dal Parlamento europeo”.