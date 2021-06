Festa della Repubblica, Veneri (Fdi): “La Costituzione indichi ai nostri giovani la via da seguire, è baluardo di democrazia e legalità”

“Arezzo è la città dell’oro e oggi abbiamo scelto la sezione orafi dell’Istituto Comprensivo Statale “Margaritone” per donare copia della Costituzione ai ragazzi che si diplomeranno nelle prossime settimane e che sono i cittadini del futuro. Il valore della Costituzione deve essere impresso nella mente di ogni giovane, li aiuterà a capire come essere dei buoni cittadini. Con la Costituzione abbiamo voluto dare un segnale affinché i giovani abbiano una stella polare da seguire, così che possano fare tesoro dei valori che la Carta Costituzionale custodisce” ha dichiarato il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Gabriele Veneri, che, insieme al Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, stamani ha consegnato copie della Costituzione agli studenti dell’Istituto “Margaritone” di Arezzo.

“Arezzo ha bisogno di scuole come il “Margaritone”, ha bisogno di nuove leve che si formino in istituti come questo. Da qui escono orafi eccezionali, fondamentali per garantire un futuro alle attività ed al lavoro artigianale che fanno di Arezzo e del suo territorio un punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale. Arezzo continua a produrre il top dell’oreficeria e gioielleria, ci confermiamo la prima provincia italiana per valore dell’export. Le nostre capacità, artigiani, aziende costituiscono eccellenze che il mondo ci invidia” ha sottolineato Veneri.