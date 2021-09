Fiera del Mestolo: ecco tutte le regole per potervi partecipare

“Torna un’altra tradizione tra le più caratteristiche della città, un appuntamento che gli aretini attendono ogni anno e a cui sono da sempre affezionati. La Fiera del Mestolo rappresenta un altro segnale di ripartenza concreto e significativo, che conferma la determinazione di una città di riprendersi la propria quotidianità e di scegliere di guardare ad un futuro di crescita e sviluppo.

Prudenza e rispetto delle regole rimangono le parole d’ordine, quelle che siamo certi saranno osservati da tutti, nella certezza che sia questa la strada migliore per poter prima possibile tornare a vivere pienamente tutte le nostre abitudini”. E’ l’augurio che l’assessore alle attività produttive Simone Chierici rivolge alla vigilia della Fiera del Mestolo, che da domani a sabato animerà le strade del centro città. Come ribadito dall’assessore, anche per questo evento dovranno essere rispettate regole e disposizioni di sicurezza che sono state definite puntualmente, in accordo con la Prefettura e le forze dell’ordine, in un’ordinanza del Sindaco Ghinelli.

Questa oltre stabilire che l’accesso all’area fiera venga consentito ai soli possessori di green pass (o in alternativa, certificazioni di tampone rapido o molecolare negativo o guarigione), siano essi visitatori e operatori commerciali, stabilisce anche una serie di regole per gli espositori.

In particolare sono previsti: obbligo di indossare la mascherina per operatori ed avventori anche in presenza del distanziamento minimo previsto di 1 metro nell’area di vendita; profondità dei posteggi non oltre 4 metri; vendita sul solo lato frontale, divieto di installazione di tavoli, sedie o altre strutture per la consumazione sul posto di alimenti e bevande e divieto di somministrazione di bevande alcoliche, che possono comunque essere vendute per asporto; predisposizione da parte degli operatori commerciali di cartelli che riportino l’obbligo del rispetto della distanza di sicurezza dell’utilizzo, in caso di acquisto, di guanti monouso o gel idroalcolico; controllo delle distanze interpersonali di almeno un metro fra cliente e cliente, cliente ed operatore.

L’ordinanza si chiude con una raccomandazione, quella di adottare quando possibile, la forma di pagamento elettronico.