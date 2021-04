Figliuolo: “In arrivo sette milioni di dosi Pfizer in più per l’Italia”

TORINO – “Mi ha chiamato il presidente Draghi mentre stavo arrivando ad Aosta per comunicarmi che, grazie alle pressioni europee, all’Ue arriveranno 50 milioni di dosi Pfizer in più per il trimestre aprile, maggio, giugno”.

Cosi’ il generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, arrivato oggi a Torino per l’inaugurazione del nuovo centro vaccinale del Lingotto. “La percentuale italiana, circa il 13,46% di queste 50 milioni di dosi”, ha proseguito Figliuolo, “ci porterà ad avere a fine aprile, data ancora da confermare, 670.000 dosi in più, per maggio 2,15 milioni di dosi in più, e per giugno quattro milioni di dosi in più“.

Agenzia DIRE