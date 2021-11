Focus sulla 4^ giornata di calcio a 11 Uisp

Categoria 1 Girone A

Poker di vittorie consecutive e primo posto ben saldo per i biturgensi del New Old Boca che volano a 8 punti confermando il primato solitario in testa alla classifica. Questa volta per i gialloblu la vittoria arriva per 1-0 nel big match di Partina col River ed è firmata dal gol vittoria di Rossetti. Resiste in scia a -1 dalla vetta l’Asa Anghiari andando a conquistare l’altra sfida di cartello in casa Spartak Bibbiena. Finisce infatti 2-1 per gli anghiaresi con le reti di Mazzi e Petruccioli. Terzo posto solitario per il Ciclone che sale a 5 punti espugnando col punteggio di 2-1 il proibitivo campo delle Logge Club. Per i ragazzi di Stia decidono Puri e Bergamaschi. Prima vittoria in campionato per il Salutio che supera con uno spumeggiante 5-3 il fanalino di coda CSBS Casentino, ancora fermo a quota 0 punti. La cinquina porta la firma di Cordovani (doppietta), Bigiarini, Ronchetti e Mugnai. Finiscono con un pareggio per 1-1 le sfide tra Chiusi Verna – Gragnano e Stella Azzurra – Corsalone.

Categoria 1 Girone B

Quatto vittorie su quattro e primo posto solitario per l’Arezzo Est’82 che sale a 8 punti dimostrando di essere la squadra più in forma del girone di questo inizio di stagione. Gli aretini fanno festa andando ad espugnare il campo del Cavallino, unica squadra ancora a non avere fatto punti. Il match finisce 1-0 col gol partita di Pasotti. Colpo da novanta del Montalto che agguanta il secondo posto fermando la corsa dell’Alberoro superandolo con un netto 3-1. Per il team di Pergine Valdarno decide un autorete e i gol di Jarju e Morelli. Finisce 1-1 la sfida tra Settetorri e Rigutino coi gol di La Porta e Tacconi mentre fa il primo punto in campionato la Badiese che sfiora l’impresa in casa del GS Camucia. Termina 1-1 infatti a Tavarnelle col vantaggio gialloverde di Rosi e pareggio nel recupero per i padroni di casa con Tiezzi. Stesso discorso per l’Indicatore che pareggia 1-1 col Dante FC andando in vantaggio con Brizi e subendo la rete del pari nel finale con Banelli.

Categoria 1 Girone C

Si conferma in testa al girone valdarnese la Lokomotive Cavriglia che, col successo per 1-0 in casa del San Leolino, sale da sola a quota 7 punti. La rete della vittoria la timbra Turini. A -1 dalla vetta sale lo Sparta Reggello in virtù del bel successo per 2-0 ottenuto sul campo della Penna’85. I sigilli al match li firmano Causarano e il solito Focardi che sale anche in vetta alla classifica capocannonieri. Risale la china in graduatoria la Stella Azzurra Valdarno andando ad espugnare per 1-0 il fortino dell’Arci Matassino grazie al gol vittoria di Merciai. Fa lo stesso la Pietrapiana Giglio Verde che, in casa, batte 1-0 il Circolo S.Teresa con gol partita di Bernini. Rinviata per lutto la gara tra Leccese e Benzina’78.

Categoria 2 Girone A

Giornata ricca di gol. Ben 27 segnati in questo girone nell’ultimo week end. Con il riposo del Betis Santo Stefano a piazzarsi in testa al girone in solitaria è l’Atletico Soci. E lo fa in maniera netta travolgendo con un sonoro 4-0 i rivali del GV Quarata. Assoluto trascinatore si rivela Vuturo che timbra una tripletta fondamentale per il successo dei suoi. Agguanta la seconda piazza il Bar La Siesta superando 4-2 l’Atletico Gricignano in una gara ricca di reti. Decide il match la doppietta di Fognani e le reti di Biagini e Proietti. Prima vittoria in campionato per il River Club che fa suo il derby con la Motina con un rotondo 4-1 arrivato grazie ai due gol di Giovagnini e ai timbri di Boncompagni e Cangiano. Festival del gol nella partita tra Desmo e Lions San Leo. A Badia al Pino infatti finisce 4-4. Per i padroni di casa in rete Badini, Mazzoni e Agnoletti. Per gli ospiti si scatena Polverini che griffa un bellissimo poker di gol. Termina 2-2 la sfida tra Banco Latino e Patrignone.

Categoria 2 Girone B

Vola in testa solitaria la matricola terribile Farneta che sale a quota 6 punti diventando la nuova capolista. La vittoria che vale il primato per i ragazzi della frazione di Cortona arriva in casa del Rigomagno che viene piegato dal 2-0 griffato da un autorete e dal gol di Farnetani. Tre squadre inseguono a -1. La prima è il Fonterosa che sale a 5 punti superando 1-0 il Pratantico col gol vittoria di Favilli mentre l’Albergo va a vincere 1-0 in casa dell’Atletico Valdichiana grazie alla rete da due punti di Baldini. Frena l’MCL Foiano che impatta nel pareggio per 0-0 nel difficile campo dell’Amatori Asciano. Prima vittoria in stagione per le Chianacce che vanno a vincere 2-0 in casa dello Ciao Club coi gol di Nannotti e Fiorino.

Categoria 2 Girone C

Grande equilibrio in questo girone con quattro squadre in vetta a quota 4 punti. Tra queste spicca il Sereto Neri che è l’unica ad aver giò riposato e quindi è a punteggio pieno. Il secondo successo consecutivo per il Sereto Neri arriva in casa del Baco Donnini che viene piegato per 3-2 grazie alla doppietta di Casella e alla rete di Fabbrini. Bella vittoria della Ginestra che espugna il campo della Zona Franca col 3-1 timbrato dalla bella doppietta di Gariate e dal gol di Matteuzzi. Termina con pareggio ricco di gol (3-3) la sfida al vertice tra Cicogna e Pol. Il Ponte con reti di Postiglione, Gasperini e Milanesi per i padroni di casa e risposta ospite affidata agli acuti di Nardi, Girolami e Grousso. Prime vittorie stagionali per MCL Castelfranco e Malva. L’MCL festaggia andando a vincere 3-1 in casa della Real Pieve con doppietta di Picchioni e rete di Vannini, mentre il Malva è corsaro in casa dell’MCL Bucine grazie ai gol di Sacchetti e Dalterio.

Categoria 3

Prosegue a vele spiegate la marcia in vetta alla classifica del Castelnuovo Scalo che centra la quarta vittoria su quattro gare disputate confermando il primato solitario. Questa volta a cadere è il CFA Monte San Savino piegato per 1-0 dal gol vittoria di Sorace. In scia a -1 dalla vetta si piazzano gli Amatori Foiano grazie al successo di misura per 1-0 sul Superstar arrivato grazie al prezioso acuto di Cateni. Terza piazza solitaria per l’ADC San Polo che certifica un ottimo avvio di campionato superando 1-0 l’Avis Boca Agazzi grazie al gol vittoria griffato da Matteini. Prima vittoria in campionato per il Renzino che sbanca Pratantico, casa della Gagliarda, con un sonoro 4-1 arrivato con la doppietta di Baldi e coi gol di Calvani e Pizzillo. Termina 2-2 il match tra Saione e Centoia mentre sorride l’Antico Colle grazie alla bella vittoria per 3-0 ottenuta coi Gold Boys. Le reti le firmano Gjata, Caroti e Capacci. L’altro pareggio di giornata è quello per 1-1 tra Q.P.S.Andrea e Ceciliano.

Ecco la Top 11 della 4° Giornata di campionato:

Modulo 3-4-3

Portiere:

Niccolò Curradi (Stella Azzurra Valdarno)

Difensori:

Marco Casella (Sereto Neri)

Tine Abdou (Il Ciclone)

Gianmaria Bernini (Pietrapiana Giglio Verde)

Centrocampisti:

Luca Cordovani (Salutio)

Diego Vuturo (Atletico Soci)

Riccardo Fognani (Bar La Siesta)

Francesco Picchioni (MCL Castelfranco)