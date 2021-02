Foiano della Chiana: tecnici Nuove Acque al lavoro lunedì 15 febbraio

Nuove Acque rende noto che lunedì prossimo 15 febbraio è stato programmato un intervento di manutenzione alla rete idrica del comune di Foiano, che avverrà nella fascia oraria 9.30-11.00.

Durante l’intervento e per alcune ore successive, si potranno verificare variazioni di pressione nell’erogazione idrica, collegate a momentanei fenomeni di torbidità in via Resistenza, via Repubblica, Stradone Lazzeri, via di Cortona, via B. Buozzi, via del Duca, via Gramsci, via Foro Boario, via Colle Felice, via Martiri della Libertà, via Alighieri, via G. Monaco, via Sacco e Vanzetti, via Bagnoli.