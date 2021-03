Forza Italia Toscana incontra gli imprenditori del settore orafo

Giordini: “Le imprese hanno salvaguardato i posti di lavoro”. Migliorini: “Vogliamo far sì che i giovani tornino a lavorare nelle nostre aziende”

Arezzo, 16 marzo 2021 – Forza Italia e l’imprenditoria: un rapporto da sempre florido che parte dalle origini del movimento di Silvio Berlusconi. Oggi questo rapporto si aggiorna e si sposta, seppur momentaneamente, online.

Forza Italia Toscana, dopo le dirette su termalismo e palestre, ha incontrato ieri gli imprenditori del settore orafo. Alla diretta Facebook, organizzata dall’Avv. Federico Dabizzi e moderata dal giornalista Lorenzo Somigli, hanno partecipato due imprenditori: Giordana Giordini, imprenditore della Giordini Gioielli e Presidente della sezione Orafi di Confindustria Toscana del Sud e Stefano Migliorini, imprenditore della Migliorini Gioielli.

Ad aprire i lavori è stato il Deputato, eletto nel collegio di Arezzo, Felice Maurizio D’Ettore che ha rimarcato l’impegno di Forza Italia in tutela del settore. Giordana Giordini ha ricordato i grandi sacrifici fatti dagli imprenditori per tutelare i posti di lavoro:

“Ci siamo impegnati per tutelare i dipendenti e la filiera, pagando i fornitori e anticipando la cassa integrazione”. Una miglior interconnessione tra scuola e impresa è stata una delle proposte di Stefano Migliorini. “Noi vogliamo inserire in azienda i giovani, formarli al mestiere ma abbiamo bisogno di sostegno”. Percorsi formativi in azienda e apprendistato da rilanciare e strutturare meglio così da “trasmettere ai più giovani questa eccellenza del nostro territorio”.

Il settore orafo, come sottolineato da Giordana Giordini, aveva negli Emirati Arabi uno degli sbocchi commerciali più consistenti, al pari di Europa e USA. Proprio per questo Massimo Mallegni, che da danni lavora negli Emirati, si è proposto come ambasciatore delle aziende aretine denunciando la mancata partecipazione della Toscana all’EXPO di Dubai.

Bernardo Mennini e Claudia Amatucci del coordinamento aretino di Forza Italia si sono impegnati a dare seguito all’incontro di oggi promuovendo nuove iniziative e proposte nell’ottica di una fattiva e reciproca collaborazione, coinvolgendo anche i rappresentanti azzurri nelle istituzioni. A breve, infatti, verrà prodotto un documento dedicato al settore.