Frana nella Tiberina: si lavora per consentire il transito nella S.P.77

La Provincia di Arezzo è intervenuta prontamente per consentire il transito in sicurezza

Frana lungo la strada provinciale n.77 Tiberina nel Comune di Pieve Santo Stefano in località Madonnuccia/Sant’Egidio al Km 4+100.

La Provincia di Arezzo è intervenuta prontamente per consentire il transito in sicurezza senza chiuderle il tratto in questione, attraverso un restringimento della carreggiata a doppio senso di marcia e instaurando un senso unico alternato regolamentato da semaforo.

Il movimento franoso di monte ha interessato lo spostamento di un complessivo volumetrico di circa 1.800 metri cubi ed una lunghezza di oltre 35 metri. La situazione è tenuta sotto controllo; sono in corso infatti le analisi del materiale franato presso un laboratorio specializzato, propedeutiche per le autorizzazioni di spostamento e smaltimento del terreno smottato, necessarie per la nuova normativa di natura ambientale per lo smaltimento di terre e rocce da scavo.

I lavori termineranno nel giro di pochi giorni, si raccomanda comunque la massima prudenza limitando la velocità di marcia e attenersi alle segnaletiche stradali.