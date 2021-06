Francesca Gaglioti si conferma ai vertici del Karate italiano 2021

COPPA ITALIA KUMITE UNDER 18 OSTIA – 18 e 19 GIUGNO 2021

La Accademia Karate Arezzo a partecipato alla Coppa Italia Kumite Under 18 con una delle sue atlete di punta ritenuta tra gli agonisti più forti nella categoria – 53 Kg. sul panorama femminile Italiano.

La gara faceva parte di un circuito di selezione per la convocazione ai prossimi Campionati Europei di Karate E.K.F. che si disputeranno a Tampere in Fillandia a metà Agosto subito dopo le Olimpiadi di Tokio.

L’Atleta Francesca Gaglioti dopo 4 incontri al cardiopalma vince di forza contro atlete fortissime e preparate con i seguenti nomi e punteggi:

Fabbri Giorgia 5-0, McNally Susanna 2-0, Bonaiti Giulia 2-0 e Mazzonetto Vanessa 4-0 accedendo alla finale con l’amica atleta Guerini Anna di Brescia.

Nella finale cede il primo posto alla Guerini perdendo 4-0 combattendo al massimo ma senza che gli siano riconosciuti i punti acquisiti, conquista comunque un preziosissimo “Argento” che gli varrà per un eventuale Raduno di selzione per la Nazionale Italiana Giovanile Kumite per il futuro Campionato Europeo.

L’Atleta Francesca Gaglioti solo 17 anni, gia Vice Campionessa D’italia 2020 e ottimo bronzo alla recente gara Under 21 di maggio conferma il trend di crescita agonistica costante.

L’Atleta e altri 2 componenti della squadra A.K.A. Francesco D’Agostino 67 Kg. e Asia Tinti KATA saranno impegnati in altre 2 competizioni di selezione in Austria a Salisburgo e in Croazia a Porec Karate 1 nei prossimi 2 week end.

Lo Staff Tecnico Diretto del M° Enzo Bertocci 7° Dan e Dirigenziale della A.K.A. della Presidente Morena Berneschi, insieme a tutti i sui collaboratori Tecnici continueranno il duro lavoro di crescita e preparazione per tutti coloro che si accingono a gareggiare nelle prossime manifestazioni a disposizione in Italia e all’estero dopo il lungo periodo di chiusura.

Per aspera ad astra !!!