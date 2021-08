Francesco Cresti promosso nella Serie C dell’Amen Scuola Basket Arezzo

L’Amen Scuola Basket Arezzo comunica l’inserimento nella rosa della prima squadra di Francesco Cresti. Grazie alla collaborazione dell’Asinalonga Basket società in cui ha mosso i suoi primi passi da giocatore, Cresti arriva in amaranto con la formula del prestito.

Il prossimo sarà il terzo campionato con la Scuola Basket Arezzo dopo quello Under 16 Eccellenza 2018/2019 dove raggiunse l’interzona e quello dello scorso anno, nel messo una piacevole parentesi con il San Giobbe Chiusi dove ha maturato esperienza in un gruppo che prima dello stop per il covid era in testa alla classifica di Serie C Gold.

I numeri di Cresti nella stagione passata sono da assoluto protagonista in Under 18 Eccellenza dove è risultato il secondo marcatore alle spalle di Giovanni Ghini e Serie D dove è risultato il capo cannoniere dell’intero campionato. Oltre a questo è riuscito nel finale di stagione a dare un contributo alla squadra di serie C che aveva perso per infortunio capitan Castelli. Classe 2003 Cresti può giostrare in tutti i ruoli da esterno e sarà una nuova freccia all’arco di coach Evangelisti.

Queste le sue parole: “Sono contentissimo di poter far parte della squadra, dopo aver passato già due stagioni nei campionati giovanili di Eccellenza e Serie D della SBA, non ho esitato a dare la mia disponibilità per questo entusiasmante progetto. Darò tutto me stesso e ci metterò tutto l’impegno possibile in ogni allenamento per poter dare il mio contributo nel raggiungimento dell’obbiettivo. Ringrazio la società ed in particolare il coach Marco Evangelisti per la fiducia e l’opportunità”.