Frode informatica: 4 persone denunciate dai carabinieri

I Carabinieri del Comando Stazione di Anghiari, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria di Arezzo 4 persone, tutte residenti fuori provincia, per il reato di frode informatica. I soggetti, alcuni dei quali con alle spalle numerosi precedenti di polizia per reati dello stesso tipo, hanno messo in atto un complesso sistema fraudolento, avvalendosi di un discreto know-how informatico.

Vittima della frode informatica la titolare di negozio di Sali e Tabacchi della Valtiberina che, come molti esercenti commerciali fanno, ha in gestione una pagina su un social network estremamente diffuso, utilizzata anche per pubblicizzare la propria attività.

I malviventi sono partiti proprio da quella pagina per risalire agli assidui frequentatori del negozio, si sono dunque “impossessati” delle loro identità clonandone gli account; in seguito hanno effettuato richieste di piccole somme di denaro (per un totale complessivo di circa duemila euro) alla titolare dell’attività che ha prima effettuato i versamenti, ma poi insospettita si è rivolta ai Carabinieri i quali mediante una complessa attività anche di natura tecnica, sono riusciti a risalire agli autori, immediatamente denunciati. I profili hackerati, nonché il conto corrente dove facevano confluire il denaro, sono stati resi inutilizzabili, perché posti sotto sequestro.