Frontale fra due auto a Castiglion Fiorentino: ferite due persone, una è grave

Alle ore 16:54 incidente stradale a Castiglion Fiorentino in via Aretina, due auto si sono scontrate frontalmente.

Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, moglie e marito che viaggiavano sullo stesso mezzo.

Sono stati attivati Blsd di Castiglion Fiorentino, automedica Alfa3, Elisoccorso Pegaso 2, Carabinieri, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco.

Il marito di 75 anni è stato trasferito in codice giallo all’Ospedale San Donato di Arezzo per trauma toracico, la moglie di 71 anni è stata trasportata in ambulanza a Siena in codice rosso.