“Fun in the Sun!”, un’estate di attività d’inglese nel cuore di Arezzo

AREZZO – Vacanze studio in inglese direttamente nel centro di Arezzo. Il progetto è dell’Accademia Britannica – IH Arezzo che, attiva in città da oltre quarant’anni, ha strutturato un ricco calendario di eventi dal titolo “Fun in the Sun!” per permettere a persone di tutte le età di vivere un’estate di divertenti attività didattiche e ricreative per migliorare la lingua e per vivere nuove esperienze culturali attraverso corsi modulari in presenza o on-line.

I campi estivi per bambini e ragazzi prenderanno il via da lunedì 14 giugno, con orario mattutino dalle 8.30 alle 13.00, e si svolgeranno all’aperto e nel rispetto delle misure per la prevenzione del contagio da Covid19. «“Fun in the Sun!” – commenta Pat Clay, direttrice dell’Accademia Britannica – IH Arezzo, – è un progetto ideato con una divertente e vivace formula modulare che permetterà di scegliere tra più attività a seconda dei diversi periodi dell’estate e delle diverse età degli allievi, fornendo un servizio flessibile sulle richieste delle singole famiglie per sfruttare i prossimi mesi per divertirsi in sicurezza e per migliorare l’inglese».

La programmazione per i bambini delle scuole elementari e per i ragazzi delle scuole medie prevede un programma particolarmente variegato che partirà con YOUtheatre che farà vivere un corso di teatro in inglese orientato a mettere in scena uno spettacolo. I più piccoli potranno poi scegliere tra tre ulteriori iniziative quali la Harry Potter Week tra magia e incantesimi, la Space Week per un viaggio tra stelle e pianeti, e le attività multidisciplinari di S.T.E.A.M. tra scienze, tecnologia, ingegneria, arte e matematica. Quest’ultimo percorso sarà anticipato da una settimana di prova gratuita on-line a partire da lunedì 14 giugno.

Altri due progetti interesseranno i ragazzi delle medie con una scoperta delle isole britanniche e del mondo con The British Isles e con English Around The World, mentre i più grandi delle scuole superiori potranno partecipare alle cinque settimane modulari di #BeSocial dedicate alla conoscenza e alle competenze per utilizzare i social media (con possibilità di conoscere il progetto martedì 22 giugno attraverso una prova gratuita on-line).

Il calendario è infine completato e integrato da due progetti rivolti agli adulti: Conversation&Cooking si svilupperà tra lezioni di cucina in inglese con ricette internazionali per tre giovedì dal 17 giugno con orario dalle 18.30 alle 20.00, mentre Conversation Club proporrà dieci incontri on-line di lunedì sera per un dialogo di gruppo su temi sempre diversi con una docente di inglese.

Le attività di formazione e di perfezionamento della lingua conosceranno poi una tappa importante con Exam Prep Online per ragazzi e adulti: a partire da lunedì 21 giugno si susseguiranno corsi intensivi mirati alla preparazione degli esami Cambridge English B1, B2 e C1, con la possibilità di conseguire l’esame in persona nella seconda metà di luglio. Per informazioni sull’intero programma e per le iscrizioni è possibile visitare il sito www.accademiabritannica.arezzo.it/estate-2021.