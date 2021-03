Ghinelli: “la provincia di Arezzo rimane in zona rossa”

“La provincia di Arezzo è passata a 273 casi positivi su 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni e questo ci fa rimanere in zona rossa anche la prossima settimana.

Nella riunione di questo pomeriggio con il Presidente Giani alcuni sindaci della Valdichiana si sono lamentanti perchè avrebbero numeri al di sotto della soglia di chiusura e quindi potrebbero passare in zona arancione e quindi poter riaprire le scuole, però purtroppo il problema è che la Toscana Sud Est nel suo complesso sta andando in saturazione per quanto riguarda le sue strutture ospedaliere, l’assessore alla sanità mentre era in diretta con i sindaci ha confermato, avvisato da un sms del DG D’Urso che il San Donato è quasi al completo sia per quanto riguarda i posti in degenza covi e quelli in terapia intensiva e si sta avvicinando a saturazione anche l’ospedale di Grosseto fra l’altro anche la provincia di Grosseto è diventa zona rossa”