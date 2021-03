Giani ricorda le vittime del Covid. Bandiere a mezz’asta in Regione

A un anno dall’esplosione della pandemia, la Toscana ricorda le vittime del Covid. Le bandiere che campeggiano sulla facciata di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione, saranno per tutto il giorno a mezz’asta.

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha voluto ricordare le quasi 5 mila persone morte in Toscana dal febbraio dello scorso anno anche in occasione della cerimonia organizzata dal Comune di Firenze.

“Un anno fa – ha detto il presidente – le immagini dei camion diretti ai cimiteri fuori Bergamo ci hanno aperto gli occhi su una tragedia le cui proporzioni ancora non avevamo percepito appieno. E’ stato un momento drammatico della nostra storia, un momento che non potremo e non dovremo dimenticare”.

Alla cerimonia in Palazzo Vecchio, nel corso della quale è stata scoperta una targa alla memoria delle vittile fiorentine, oltre al sindaco di Firenze Dario Nardella, hanno partecipato il cardinale Giuseppe Betori arcivescovo di Firenze, il rabbino Gadi Piperno e l’Imam Izzedin Elzir.