Giovanni Donati e Alessandro Caneschi: “Più decoro, più sicurezza. ora il Comune faccia la sua parte”

Dichiarazione Giovanni Donati e Alessandro Caneschi (PD)

Approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Arezzo l’atto di indirizzo presentato dai consiglieri del PD Giovanni Donati e Alessandro Caneschi per un tavolo di lavoro congiunto tra categorie, associazioni e istituzioni perchè vengano individuate le aree pubbliche e private della città in stato di abbandono da riqualificare anche attraverso l’emissione di ordinanze nei confronti dei proprietari.

“Dopo una serie di interrogazioni all’assessore Sacchetti senza risposta, abbiamo presentato un atto in Consiglio Comunale per spingere l’amministrazione comunale a prendere sul serio un problema che sta mettendo in difficoltà: la presenza dei cinghiali in città.

Le aziende agricole da tempo hanno manifestato, attraverso le loro associazioni di categoria, preoccupazione per la proliferazione di questi animali e per la loro presenza costante nei terreni da loro coltivati. Oltre alla riduzione economica dovuta dalla pandemia si moltiplicano i danni che subiscono dagli animali selvatici che non vengono ripagati da nessuna compagnia assicurativa.

A questo si aggiunge i rischi per i cittadini che spesso si trovano coinvolti in incidenti stradali causati da animali selvatici che attraversano le strade di città.

Ormai è diventato frequente vedere animali selvatici che pascolano, trovando luoghi perfetti nelle aree abbandonate per il loro ricovero.

In base alla Legge Regionale n° 70, Art. 3, comma 1, il Sindaco può intervenire per ragioni di sicurezza stradale e per pubblica incolumità.

L’emissione di un’ordinanza da parte del Comune di Arezzo porterebbe benefici sotto tanti aspetti che vanno da quello paesaggistico di sicurezza stradale, sicurezza per i cittadini e decoro urbano. Il Consiglio Comunale si è espresso e i cittadini si aspettano risposte immediate. L’amministrazione, adesso, faccia la sua parte.