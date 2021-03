Grm Infissi Club Arezzo,  bottino pieno a Foiano

Brutto avvio di gara per i nero amaranto, fin dai primi scambi si capisce che non sarà una serata facile, Ermini e compagni sembrano appannati e il gioco stenta a decollare, troppe le imprecisioni in attacco consegnano il set ai padroni di casa per 25-17.

Secondo parziale sulla falsariga del primo, i padroni di casa grazie ad una buona ricezione riescono a mettere in difficoltà i Botoli che questa sera non ringhiano anzi si lasciano addormentare dal gioco dei Foianesi abili a colpire in pallonetto la difesa aretina. I nero amaranto sprecano 3 palle set ma poi chiudono con una veloce di Ricci e si aggiudicano il parziale per 25-27.

Terzo set ancora costellato da troppi errori in attacco e in battuta, il gioco aretino fatica e i padroni di casa ne approfittano prendendo alcuni punti di vantaggio, l’ingresso del giovane Bichi al suo esordio in categoria, su di un appannato Ricci, che da la giusta spinta in battuta nelle fasi finali, Scortecci sigilla il 22-25 con un attacco in diagonale.

Quarto parziale ancora combattuto fino al 18-18 poi lo strappo sempre di un ottimo Bichi in battuta regala l’allungo finale, Salvi firma il match point 19-25 e la terza vittoria consecutiva per i Botoli che restano secondi in graduatoria ad un solo punto dalla Sales Firenze e con una partita in meno.

“con grande fatica ma portiamo a casa i 3 punti” -commenta Salvi a fine gara- “ Foiano è storicamente una trasferta insidiosa, non abbiamo giocato una bella partita ma siamo stati bravi a non lasciare punti su questo campo”.