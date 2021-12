I Babbi Natale in moto portano doni ai bambini in ospedale. Una domenica speciale per i piccoli della pediatria

Domenica 19 dicembre visita all’Ospedale San Donato dei bikers dei componenti del Motoclub aretino “Discorsi Pochi” per consegnare doni e pensieri natalizi ai bambini del reparto di pediatria.

Il gruppo nato nel 2015 con i suoi oltre cinquanta tesserati, è tornato in strada per un’iniziativa che unisce sport, socializzazione e beneficenza.



La visita alla pediatria del San Donato è ormai un appuntamento tradizionale di questo periodo. Il gurppo è stato accolto, nel rispetto delle regole di sicurezza anti contagio, nel piazzale antistante l’ingresso all’ospedale, dai medici e dagli operatori della pediatria e dalla compagnia dei Nasi Rossi.

Tutti vestiti da Babbo Natale hanno portato doni che poi verranno consegnati ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria, una tradizione che si ripete da oltre dieci anni e che trasmette sempre buon umore e senso di comunità.

La direzione dell’Ospedale desidera ringraziare tutti i componenti del gruppo e quanti si sono adoperati per organizzare questa piccola, ma significativa manifestazione.