I ragazzi del “Laparelli” a lezione presso la Banca d’Italia di Arezzo

Otto ragazzi della quarta classe sez. A dell’Istituto Tecnico Economico – muniti di regolare badge – accederanno virtualmente alla Struttura della Banca d’Italia di Arezzo filiale specializzata nel trattamento del contante da lunedì 15 a venerdì 19 marzo p.v., proprio come molti dipendenti della stessa Banca che operano in smart working.

Il gruppo si collegherà non per prestare le specifiche attività (o forse, non ancora) ma per usufruire, quale selezione di studenti, di una speciale esperienza di “percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) nell’ambito del più ampio progetto formativo di Educazione Finanziaria.

Gli studenti guidati da un Tutor della Banca d’Italia, dott.ssa Michelina Aspromonte, e da un tutor della Scuola, la prof.ssa Lorena Tanganelli, collaboreranno alla realizzazione di una informativa sulle banconote, avendo così l’opportunità sia di acquisire conoscenze tecniche sia di allenare le “skill” (soprattutto soft) più spendibili nel reale mondo del lavoro.

In attesa di vedere i risultati della squadra, auguriamo a Emanuele Batani, Vittoria Marchesini, Francesca Mognoni, Sofia Nardini, Edoardo Neri, Francesco Petrucci, Samuele Tacchini, Giulia Wang, un proficuo e divertente “lavoro”.