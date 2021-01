Il Caf Acli attiva i servizi per gli amministratori di sostegno

Il centro fiscale fornirà supporto per attivare il tutore per l’assistenza a anziani e persone con disabilità. Un parallelo servizio sarà destinato alla rendicontazione dei bilanci familiari da presentare al tribunale

AREZZO – Un nuovo servizio di affiancamento per le nomine degli amministratori di sostegno. Ad averlo previsto è il Caf Acli di Arezzo che, con l’inizio del nuovo anno, ha attivato uno sportello per accompagnare le famiglie in tutte le pratiche necessarie per istituire una figura di fondamentale importanza in rappresentanza degli interessi delle persone con infermità fisiche e psichiche.

L’amministratore di sostegno, nominato dal tribunale, ha infatti il compito di fornire assistenza temporanea o permanente all’anziano o al disabile, sostenendone in modo propositivo e personalizzato le più importanti pratiche della quotidianità: dal pagamento delle bollette al ritiro della pensione, dalle pratiche Isee alla gestione del conto corrente, dalla cura della persona ai trattamenti sanitari.

Questo delicato ruolo può essere ricoperto da familiari o da persone di fiducia, con il Caf Acli che garantirà un supporto professionale nell’intero iter burocratico volto ad ottenere l’autorizzazione da parte del giudice tutelare. Gli operatori del centro fiscale cittadino forniranno anche un parallelo servizio di rendicontazione delle entrate e delle uscite del soggetto amministrato, con un affiancamento nella redazione dei bilanci periodici da presentare al tribunale. Per ottenere ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento è possibile chiamare lo 0575/21.700, inviare una mail a [email protected] o scrivere su whatsapp allo 0575/18.22.800.

«Questo nuovo servizio – spiega Massimo Casucci, direttore del Caf Acli, – vuole fornire informazione, consulenza e accompagnamento in tutte le pratiche per l’attivazione dell’amministratore di sostegno che rappresenta una figura centrale per tutelare gli interessi dei soggetti con infermità o disabilità, oltre che per portare avanti pratiche importanti quali l’Isee o la dichiarazione dei redditi. I nostri operatori affiancheranno le famiglie in tutto l’iter burocratico per la sua istituzione, prevedendo uno specifico supporto anche nello stilare i bilanci familiari previsti periodicamente per riportare tutte le entrate e le uscite».