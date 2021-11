Il Campano di Anghiari diventa simbolo della campagna di prevenzione del diabete

Torna domenica 14 novembre l’iniziativa “Forse non sai che…”, la campagna di prevenzione del diabete che intende promuovere un corretto e sano stile di vita, giunta quest’anno alla XII edizione.

Nell’occasione il Lions Club Valtiberina ha individuato alcuni monumenti del territorio come simboli per la sensibilizzazione della campagna, lanciando così un messaggio di attenzione verso una patologia in costante espansione. Il Campano di Anghiari è uno di questi e nella serata di domenica si tingerà di blu, richiamando così l’attenzione dei cittadini sul tema.

“Ringrazio il presidente del Lions Club Federico Romolino per aver scelto Anghiari e il monumento “Campano” come simbolo di una campagna così importante come quella di prevenzione del diabete – ha dichiarato l’assessora al turismo del comune di Anghiari Ilaria Lorenzini – quest’anno si celebra il centenario della scoperta dell’Insulina, sono molte le tappe fatte dalla medicina in questo secolo ma continua ad essere fondamentale la prevenzione, l’educazione ad uno stile di vita corretto. Siamo orgogliosi che Anghiari possa dare il suo contributo”.