Il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo presenta la Carta Etica

“Conoscere i propri valori per programmare il futuro!”. Il futuro dello sport, del valore che esso deve trasmettere non solo agli atleti, ma anche ai dirigenti e ai genitori che lo vivono. Con lo sport inteso come preziosa occasione per modellare la nostra identità di cittadini.

Ed i valori del CSI Arezzo verranno illustrati sabato 10 Aprile ore 11:00 presso la sede del comitato in piazza San Michele n.11 (norme covid permettendo). Un punto di partenza per far sì che sotto i colori ciessini si possa ripartire nel post Covid, con una nuova linfa, non tanto sportiva, ma soprattutto etica. Ricominciare dall’anno zero per diventare tutti insieme migliori, con un impegno civico e civile sempre più marcato e che possa manifestarsi nel quotidiano.

“La Carta dei Valori è un. elaborato prodotto con la costante sinergia delle tre aree per realizzare quanto sarà presentato pubblicamente a breve. – prosegue Bernardini – Crediamo per questo sempre più nel valore di questa squadra che si è messa all’opera dallo scorso 20 dicembre, non tanto per ‘scaldare’ una posizione dirigenziale, ma per fare in modo che ognuno possa mettere in gioco il proprio ‘ottavo valore’, costituito da sinergia e da voglia di fare e soprattutto di dare. Di compiere il ruolo a cui è stato chiamato per rendere il Comitato aretino non solo un punto di riferimento sportivo come già è, ma anche sempre più formativo in un’ottica legata al presente ma soprattutto al futuro. Per il futuro dei dirigenti, dei genitori e degli sportivi”.