Il Comune di Sinalunga sostiene l’associazionismo, via libera agli aiuti

Si è concretizzato il bando che l’amministrazione comunale sinalunghese aveva predisposto per dare un aiuto e supportare il tessuto associativo del Comune che sta attraversando, a causa della pandemia in corso, un momento particolare e difficile. La giunta comunale, nell’ultima seduta, ha così definitivamente dato il via libera alla liquidazione degli aiuti economici, per un ammontare di 35mila euro, in favore delle associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio.

“Le associazioni sono un’ossatura importante della nostra comunità. Sono fondamentali e indispensabili per costruire relazioni sociali e rappresentano un elemento di crescita culturale e sociale. Con le loro attività valorizzano i cittadini, le loro passioni e loro attitudini, contribuendo a non dispendere energie fondamentali per la vita pubblica e rappresentando un argine fondamentale alla deviazione sociale e alla solitudine. In questo anno di pandemia, oltre ad aver prodotto progetti interessanti, molte associazioni sono state impegnate in prima linea nella gestione dell’emergenza dando un aiuto importante anche alla macchina amministrativa. Tante di loro hanno sostenuto spese incomprimibili a fronte di incassi notevolmente ridimensionati o annullati. Per questo motivo come amministrazione ci è sembrato doveroso, attraverso il bando, compiere azioni per garantire la loro sopravvivenza e il loro futuro così importante per la collettività. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le associazioni del nostro territorio per il loro impegno quotidiano per la nostra comunità”. – il sindaco Edo Zacchei.