Il Consiglio Comunale approva all’unanimità l’atto di indirizzo per un collegamento ferroviario Arezzo – Sansepolcro

La nota dei consiglieri comunali proponenti Donato Caporali e Andrea Gallorini (Pd)

“Il collegamento ferroviario tra Arezzo e Sansepolcro da oggi ha una possibilità in più per essere realizzato. Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità l’atto d’indirizzo da noi presentato per richiedere al Governo nazionale di inserire tra le opere cantierabili con i fondi del Recovery Plan la realizzazione di una ferrovia Arezzo-Sansepolcro. Arezzo ha la possibilità di ripristinare il collegamento ferroviario diretto con Sansepolcro interrotto con l’ultimo conflitto mondiale. Tale opportunità consentirebbe ad Arezzo di alleggerire il traffico veicolare verso Sansepolcro, offrire un nuovo importante sbocco alla Valtiberina e di creare un collegamento ferroviario trasversale nell’Italia centrale.

Ricordiamo i ‘punti di riferimento’ di questa possibile e necessaria nuova infrastruttura per Arezzo e la Valtiberina: nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-Next Generation Italia è menzionato l’impegno di investire anche per il potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria che interessa il tratto Sansepolcro-Città di Castello-Perugia. Con questo atto, il Comune di Arezzo chiede formalmente di prolungare la ferrovia fino ad Arezzo, città capoluogo di provincia e sede di interconnessione con la rete ferroviaria nazionale Firenze-Roma.

La nostra proposta impegna altresì il Comune di Arezzo di aderire al progetto di Aecom, Ancitel Energia e Cinque International, Comuni di Rieti, Cittaducale e Antrodoco per la promozione di un collegamento ferroviario con treni a idrogeno Sulmona-Sansepolcro, come da proposta del Ministero dello Sviluppo Economico, con il relativo prolungamento fino ad Arezzo. Di coinvolgere tutti i soggetti interessati e in particolar modo le amministrazioni locali che già hanno palesato l’intenzione di far inserire il progetto della nuova linea ferroviaria tra Arezzo e Sansepolcro tra quelli cantierabili.

Con questa approvazione unanime speriamo che la proposta possa essere considerata in sede nazionale al più presto per concretizzare questo nuovo collegamento tra Arezzo e la Valtiberina, ecologico e strategicamente valido per il trasporto di persone e merci”