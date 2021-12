Il focus sulla 10^ giornata di Calcio a 11 Uisp

FOCUS 10° GIORNATA C.11 UISP AREZZO

Categoria 1 Girone B

Chiude il 2021 in testa al girone l’Arezzo Est che sale a quota 13 punti superando 2-1 in rimonta il Dante FC. Biancorossi in vantaggio con Severi e rimonta della capolista affidata prima a Bianchi e poi al gol vittoria di Bertoletti. Al secondo posto si mantiene a -1 dalla vetta l’Alberoro espugnando con un rotondo 3-1 il difficile campo dell’Indicatore. Per i rossoblu i gol da due punti sono firmati da Kilani, Corti e Tahiraj. Sale al terzo posto l’Atletico Piazzetta grazie alla vittoria per 1-0 in casa col G.S. Camucia e timbrata dalla decisiva rete di Fabbrini. Pirotecnico pareggio per 3-3 tra Rigutino Doc e Badiese. Doppio vantaggio dei padroni di casa con Gianquitto e Giuliattini ma grande reazione della Badiese che la ribalta fino al 2-3 col gol di Tiezzi e con la doppietta di Gorellini. Rigutino che arriva al pareggio nel finale con Mori. Si chiude sull’1-1 la sfida tra Settetorri e Cavallino con reti di Ugolini e Doddi.

Categoria 1 Girone C

Con il riposo della Lokomotive Cavriglia aggancia il primo posto a quota 14 punti il Benzina’78 in virtù del bel successo per 3-1 ottenuto col fanalino di coda Arci Matassino. Decidono il match le reti di Poggesi, Ermini e Ballerini. Rimane in scia della coppia di testa a -1 la Leccese superando per 1-0 la Pietrapiana Giglio Verde grazie al gol vittoria griffato da Ristori. Continua il buon momento di forma della Penna’85 che travolge con un sonoro 4-1 le resistenze del San Leolino trascinata dalla doppietta di Solari e dalle reti di Bonchi e Capacci. Sorride anche lo Sparta Reggello superando per 3-1 il Circolo S.Teresa coi gol di Roselli, Focardi e Consolati. Lascia l’ultimo posto risalendo a quota 5 in classifica il Vacchereccia che, con una doppietta di Curiel, supera 2-0 la Stella Azzurra Valdarno.

Categoria 2 Girone A

Primo K.O. stagionale della capolista Bar La Siesta che a sorpresa viene sconfitta 1-0 in quel di Santa Fiora dal Banco Latino. Decide il match per i biturgensi la rete di Bragotti. Non ne approfitta il Falciano secondo che cade a sua volta col punteggio di 2-1 in casa del Patrignone sotto i colpi di Benelli e dell’eterno Marchese. Si rifà sotto il Betis Santo Stefano grazie alla vittoria casalinga per 3-0 sulla Desmo. Grande trascinatore si rivela Rossi che timbra una splendida tripletta per i suoi risultando decisivo per il successo dei pievani. Risalgono la corrente in graduatoria anche Atletico Gricignano e GV Quarata grazie ai successi rispettivamente ottenuti con River Club e Lions San Leo. Il Gricignano fa suo per 2-1 il derby col River trascinato da una doppietta di Marcianò mentre il GVQ supera 3-0 il Lions con doppietta di Fagnoni Mantechi e il gol di Bosna. Rinviata a data da destinarsi la sfida tra Atletico Soci e Chiassa.

Categoria 2 Girone B

Pareggio della capolista Real Club Montagnano che non va oltre l’1-1 sul campo del pur ostico Pratantico. Le reti che valgono un punto per entrambe le squadre le realizzano Mancini e Vagnetti. Risucchiano un punticino alla prima della classe MCL Foiano e Fonterosa che salgono adesso a -3 dalla vetta. I giallo blu foianesi si impongono per 4-2 sull’Albergo trascinati dalla doppietta di Camilloni e dai gol di Ghezzi e Sannino. Dal canto suo gli aretini del Fonterosa superano 2-0 il Farneta grazie alle reti di Coradeschi e Conti. Termina con un pareggio per 2-2 il match tra Ciao Club e Atletico Valdichiana. Lascia l’ultimo posto solitario l’Arci Chianacce superando il Rigomagno per 2-1 grazie alla decisiva doppietta di Riccucci.

Categoria 2 Girone C

Riposo forzato per la capolista Sereto Neri la cui gara con la Pol. Il Ponte viene rinviata a data da destinarsi. Giornata positiva per la coppia MCL Bucine e MCL Castelfranco che con i loro successi agganciano il treno delle seconde in classifica. Successo tennistico dei ragazzi di Bucine che travolgono per 6-1 la malcapitata Cicogna. Giornata da fenomeno per Innocenti capace di realizzare un bellissimo poker di reti. La vittoria dell’MCL Castelfranco invece arriva per 1-0 col Malva ed è firmata dal gol partita di Campeggi. Si fermano sul punteggio di 1-1 le gare tra Real Pieve – San Cipriano e Baco Donnini – Zona Franca

Categoria 3

Col rinvio a Gennaio del big match tra Castelnuovo Scalo e Ceciliano festeggia l’ADC San Polo che, col successo per 2-0 sull’Arci Saione, festeggia le feste in vetta alla classifica a quota 15 punti. Le reti che valgono il primato in coabitazione le firmano Dini e Sarrini. Continua l’ottimo momento di forma del Renzino che sale a -2 dalle prime espugnando col punteggio di 2-0 il campo dell’Antico Colle con sigilli al match di Calvani e Gangi. Classifica che si fa interessante anche per il Q.P.S.Andrea in virtù del bel successo per 2-0 ottenuto in casa dei Gold Boys. Per i bianco verdi aretini decidono le reti di Marsupini e Dragoni. Vittoria travolgente per l’Avis Boca Agazzi che si impone 5-1 sul CFA Monte S.Savino trascinato dalla splendida quaterna di Esposito. Si chiudono in parità le sfide tra Amatori Foiano e Gagliarda (3-3) e Superstar – Centoia (1-1).

TOP 11 UISP – 10° Giornata

Portiere

Yuri Gori (Benzina’78)

Difensori

Sergio Marchese (G.S. Patrignone)

Luca Contemori (Fonterosa A.C.)

Alessio Marsupini (Q.P.S.Andrea – Biancoverde’32)

Centrocampisti

Mattia Bianchi (Arezzo Est’82)

Ernesto Curiel (Vacchereccia ASD)

Mattia Gorellini (Badiese)

Massimiliano Solari (Penna’85)