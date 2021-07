Il Passioni Festival sbarca all’Eden: arte e cultura protagoniste con la coppia d’assi Veneziani-Sommi

Dopo il successo del Dante In Tour iniziato in Valdichiana e chiuso in Casentino, la kermesse culturale dell’estate approda al cinema Eden di via Guadagnoli, nel cuore cittadino di Arezzo: sei eventi dal 27 al 29 luglio.

Si comincia con l’arte martedì 27 luglio: alle 18,30 arriva il divulgatore Jacopo Veneziani che presenta “Simmetrie”, mentre alle 21 è il turno di Luca Sommi, giornalista e conduttore, che illustra i segreti della Divina Commedia ne “Il cammin di nostra vita”. L’ingresso è gratuito, prenotazione consigliata

Dopo una spettacolare immersione nel mondo dantesco, itinerante tra Valdichiana, Arezzo e Casentino, il Passioni Festival approda nel porto dell’Eden, la tradizionale casa estiva della manifestazione giunta ormai alla nona edizione.

L’esordio, nei suggestivi spazi di via Guadagnoli 2 ad Arezzo, è in programma domani, martedì 27 luglio 2021, con un doppio appuntamento, alle 18,30 e alle 21, all’insegna di arte e cultura, rispettivamente con Jacopo Veneziani e Luca Sommni. La tre giorni aretina proseguirà poi mercoledì 28 luglio con Fabio Cantelli Anibaldi (ore 18,30), autore del libro da cui è stata tratta la fiction Netflix “SanPa” sulla comunità di San Patrignano (presente Marco Becattini del Serd di Arezzo) e la serata dedicata alla salute e alla sanità pubblica (ore 21) con testimonianze e ospiti qualificati, preceduta dalla proiezione di un corto firmato Poti Pictures.

Giovedì 29 luglio ci sarà Federico Fubini (18,30), vicedirettore ed editorialista del Corriere della Sera esperto di economia e finanza, che presentarà il volume “Sul vulcano”, ci sarà Ermete Realacci, presidente della fondazione Symbola; alle 19,45 presentazione dei vini della Tenuta di Frassineto, chiusura con l’evento cinema dedicato al genio di Francesco Nuti (con Enio Drovandi, regista e attore, e Ivo Romagnoli, produttore) e alla proiezione del corto “A occhi chiusi” di Alessandro Perrella, alla presenza delle attrici Milena Vukotic e Valentina Perrella. Tutti gli eventi saranno in diretta facebook sulla fanpage del Passioni Festival. La manifestazione è ideata da Marco Meacci e realizzata assieme a Mattia Cialini. E’ sostenuta da Atlantide Adv, Chimet, Italpreziosi, Crispino Idrocalor, S.I.S- Soluzioni integrate per la Sanità, e in collaborazione con Officine della cultura, Feltrinelli Point Arezzo, Ristorante la Pieve, Centro Guide Arezzo e Provincia, Ristorante Antica Fonte, Vogue Hotel, Fraternita dei Laici di Arezzo, Tenuta di Frassineto. Gli eventi all’Eden sono tutti ad ingresso gratuito, i posti sono limitati e numerati nel rispetto delle normative anti Covid. Occorre ritirare prima il biglietto segnaposto che è disponibile online all’indirizzo cinemaeden.ticka.it e fisicamente al Cinema Eden di via Guadagnoli 2 (Arezzo) nei giorni e negli orari di apertura. E’ consigliata la prenotazione.

L’avvio di martedì 27 luglio è nel segno della grande pittura, attraverso i secoli: alle 18,30 ecco la presentazione di “Simmetrie. Osservare l’arte di ieri con lo sguardo di oggi”, edito da Rizzoli. Ad illustrare il saggio sarà l’autore, Jacopo Veneziani, 27enne dottorando alla Sorbona. Divulgatore d’arte, è diventato popolare grazie ai social: chiarezza ed efficacia nelle spiegazioni sono la sua cifra. E’ stato ospite fisso nell’ultima stagione de “Le parole della settimana”, la trasmissione del sabato sera di Rai Tre condotta da Massimo Gramellini. Dai capolavori quattrocenteschi del valdarnese Masaccio, ai “tagli” di Lucio Fontana, dall’arte romantica di Caspar David Friedrich all’espressionismo astratto di Mark Rothko: qual è il legame tra opere così distanti nel tempo e nelle forme? Lo svelerà l’autore, intervistato del giornalista Marco Botti.

Alle 21, poi, sarà il momento di Luca Sommi: autore tv, scrittore, giornalista e conduttore (Accordi e Disaccordi sul 9, con Andrea Scanzi). Dagli sconfinati interessi, Sommi è grande appassionato d’arte e letteratura.Il suo ultimo libro, “Il cammin di nostra vita”, edito da Baldini e Castoldi, è un omaggio al capolavoro di Dante Alighieri: una sorprendente rilettura della Divina Commedia, in grado di illuminare i passaggi più oscuri del poema. Il tragico amore di Paolo e Francesca, la mostruosità di Lucifero, l’ascesa del Purgatorio, lo splendore del Paradiso: un tributo all’opera più amata, citata, ma spesso fraintesa della storia della letteratura. Conversazione con lo scrittore e insegnante Andrea Franceschetti.