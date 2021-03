Il PD Montevarchi dedica la festa della donna a Paola Nepi

Oggi è la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna.

Il Partito Democratico di Montevarchi vuole dedicare proprio questa giornata a Paola Nepi, scrittrice montevarchina affetta da una forma di distrofia muscolare scomparsa pochi mesi fa.

Paola Nepi, alla quale in giovanissima età fu diagnosticata la distrofia muscolare dei cingoli, che nel tempo ha costretto la sua brillante mente all’interno di un corpo immobile. Una condizione che non l’ha mai frenata dal portare avanti con passione e determinazione produzioni letterarie e importanti battaglie per i diritti.

Paola durante tutta la sua vita, pur nella condizione di sofferenza, ha rappresentato, per tutti, un riferimento culturale, etico ed ideale prezioso.

Paola, con la sua mente racchiusa in un corpo ogni giorno più immobile, ci ha lasciato poesie, racconti, memorie della nostra città e del suo vissuto. Montevarchi, e non solo, devono molto all’impegno di questa donna che fino alla fine ha combattuto per il riconoscimento professionale di chi assiste domiciliarmente i malati immobili nei letti come lei, ma anche per le battaglie civili sul fine vita ed il testamento biologico.

Dedicarle questa giornata ci sembra un piccolo gesto per la memoria di una grande donna che sarà sempre un esempio per giovani, meno giovani ed intere comunità.

Proprio per questo il Partito Democratico di Montevarchi, insieme alle Consigliere Comunali Elisa Bertini e Francesca Neri si adopererà affinché il Consiglio Comunale di Montevarchi possa intitolare uno spazio cittadino a Paola.

Cercheremo di condividere quest’iniziativa con tutto il Consiglio Comunale perché Paola, nostra illustre concittadina, sia ricordata per il suo esempio di forza, determinazione ed impegno civile.

Elisa Bertini – Segretario Unione Comunale PD Montevarchi

Samuele Cuzzoni – Segretario Circolo PD Montevarchi