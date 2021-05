Il sindaco Alessandro Ghinelli e il vicesindaco Lucia Tanti: “hospice: ora ad Agazzi, entro giugno il progetto definitivo al Pionta. Date e risorse certe”

“Esprimiamo parere positivo per gli sviluppi della vicenda hospice su cui l’azienda sanitaria ci ha informato. La soluzione provvisoria di Agazzi partirà nei prossimi giorni con 8 posti a disposizione. E questa è una prima risposta, ponte e provvisoria. Ed è una buona risposta. Resta fermo, come ribadito, che la prospettiva definitiva e immediata resta che l’hospice torni a essere ubicato in una sede definitiva che sarà presso il San Donato. Solo così la struttura, che eroga un servizio delicatissimo non solo da un punto di vista sanitario ma anche etico e umanamente sensibile, può recuperare tutta la sua dignità.

Lunedì 31 maggio ci sarà un sopralluogo presso gli edifici del Pionta proprio per rendere concreta tale prospettiva. E il 24 giugno seguirà la presentazione del progetto definitivo di hospice al Pionta con i relativi costi e tempi.

Su questo tema, decisivo per le sorti dei servizi sanitari di Arezzo, la città sta parlando con una voce sola e questo presupposto ha contribuito a delineare una linea di azione e un impegno preciso su cui continueremo a vigilare fin quando non sarà posta la prima pietra. In conclusione vogliamo fare un ringraziamento alla Asl per avere compreso che la soluzione andava presa di petto. Oggi possiamo dire di essere a un passo dalla soluzione definitiva”.