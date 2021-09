Il Teatro Verdi illumina il suo palcoscenico per una nuova stagione

Una nuova stagione teatrale. Un nuovo inizio. Mentre attendiamo le novità ufficiali in merito alla capienza dei teatri siamo lieti di invitarti a due eventi per noi importanti, momenti unici che torneranno ad illuminare nei prossimi giorni il Teatro Verdi di Monte San Savino.

Giovedì 7 ottobre, alle ore 12:30, presenteremo gli ospiti e gli eventi della Stagione Teatrale 2021/22 e, ti assicuriamo, faremo il possibile per arrivare al mese di maggio senza aver dovuto rinunciare ad un solo invitato. La stagione sarà presentata da Margherita Scarpellini, Sindaco di Monte San Savino, Cristina Scaletti, Presidente di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Marzia Serrai, Presidente di A.S. MonteServizi, Massimo Ferri, Presidente di Officine della Cultura e, soprattutto, Amanda Sandrelli, Direttrice Artistica del Verdi insieme a Luca Roccia Baldini.

Sarà un’occasione speciale a cui potrai assistere, se ne avrai il piacere, senza dimenticare di portare dietro il green pass per l’accesso al teatro.