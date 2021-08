Il Tennis Giotto verso la nuova stagione della Scuola Tennis e Padel

Da lunedì 30 agosto, il circolo ospiterà due settimane di prova per misurarsi nelle due discipline. Gli allenamenti gratuiti, rivolti ai nati dal 2017, saranno previsti per la prima volta anche per il padel

AREZZO – Due settimane per provare il tennis e il padel con i maestri del Tennis Giotto. La nuova stagione del circolo aretino prenderà il via con il tradizionale periodo di allenamenti gratuiti rivolti ad aspiranti atleti di tutte le età che potranno così godere dell’opportunità di conoscere le due discipline e di misurarsi nei primi colpi con la racchetta.

La novità dell’ultimo anno è rappresentata dalla nascita della Scuola Padel che ambisce a consolidare in città una disciplina che, giocata su un campo delimitato da vetrate e griglie, è sbarcata al Tennis Giotto nel maggio del 2019 con l’inaugurazione del primo impianto.

Una speciale attività di promozione di questo sport sarà portata avanti con le prove gratuite in calendario da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre, tra le 15.00 e le 18.00, che permetteranno di mettersi alla prova con i fondamenti della specialità. La settimana successiva, da lunedì 6 a venerdì 10 settembre, sono invece in programma le lezioni gratuite di tennis per muovere i primi passi in uno sport di cui il circolo aretino è tra le eccellenze del panorama italiano.

Nel 2020, infatti, il Tennis Giotto è stato premiato come la miglior Scuola Tennis della Toscana e come l’ottava miglior Top School dell’intera penisola, ottenendo così un bel riconoscimento per un’attività che parte dal baby tennis per bambini nati nel 2017 e che accompagna fino all’allenamento full-time per professionisti in virtù della presenza di uno staff tecnico che fa affidamento sulle professionalità di maestri di tennis, preparatori atletici, fisioterapisti, psicologi e nutrizionisti.

Queste due settimane di allenamenti anticiperanno l’avvio della vera e propria Scuola Tennis e Padel che partirà da lunedì 13 settembre e che proseguirà poi per nove mesi di allenamenti fino al 10 giugno; per ulteriori informazioni sui corsi gratuiti è possibile contattare lo 0575/35.75.42 o scrivere a [email protected].

«La promozione della pratica del tennis e del padel – commenta Jacopo Bramanti, direttore generale del Tennis Giotto, – è tra le principali missioni del nostro circolo e, a testimoniarlo, sono i numeri: il 50% dei nostri atleti sono nei corsi di baby tennis, di mini-tennis e della scuola Sat dove viene proposta un’attività motoria di base in cui lo sport è vissuto senza agonismo e in una dimensione ludica, con giochi ed esercizi propedeutici all’eventuale ingresso nel settore agonistico. La nostra priorità, infatti, è di offrire ad ogni famiglia un punto di riferimento per la crescita, la socializzazione, il divertimento e la pratica sportiva dei figli».