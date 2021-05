“Il turismo nel mirino trasformando in area ricettiva l’ex poligono militare di Gragnone”

“Riprendiamoci l’ex poligono militare di Gragnone per creare un’area attrezzata polivalente usufruibile da tutta la cittadinanza”. Questa è la proposta, in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale di Arezzo, avanzata dai consiglieri PD Giovanni Donati e Alessandro Caneschi, per mettere a disposizione della città una superficie di circa 6 ettari, oggi in stato di abbandono.

L’area ha una grande potenzialità dal punto di vista turistico. Da questi luoghi partono sentieri del CAI e molti cittadini, in questo periodo, stanno riscoprendo il monte Lignano: la vicinanza alla città potrebbe trasformare questa zona in luogo di ritrovo per amanti della mountain bike, trekking o, più semplicemente, della natura.

Auspichiamo che il Comune intraprenda l’iter per l’acquisizione dell’intera area dal Demanio e che ricerchi risorse per rendere questi luoghi usufruibili per tutti. Le potenzialità sono moltissime: una struttura ricettiva e un’area attrezzata libera potrebbero dare ristoro per chi vuole godere di panorami naturalistici unici e, dall’altra parte, una zona potrebbe essere utilizzata per spettacoli e concerti.

Inoltre nell’area demaniale è presente un tratto di circa 250 metri del vecchio tracciato della ferrovia Arezzo-Fossato di Vico che potrebbe essere riqualificato per la sua fruibilità come ciclopista, con i finanziamenti previsti dalla Regione Toscana e con la creazione anche di un piccolo museo itinerante usufruibile anche alle scuole, per non dimenticare la storia dei nostri luoghi.

Recuperare alla città questo luogo sarebbe un investimento importante per dare forza ai nostri operatori che investono sul turismo lento, del benvivere di cui la nostra città può diventare riferimento.