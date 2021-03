Il vicesindaco Lucia Tanti: “fondazione sociale, incontro con i sindacati assolutamente utile”

“Leggo il comunicato di Cgil e Uil sulla Fondazione per i servizi alla persona. Una fondazione che nascerà non per gestire i servizi ma per mettere in rete chi è sul campo e per unire le forze tra tutti i soggetti, siano essi pubblici, privati o del terzo settore, dal mondo delle cooperative al volontariato. So perfettamente che quello che stiamo costruendo è uno strumento rivoluzionario e unico in Italia e per questo capisco che i dubbi debbano essere sciolti e le preoccupazioni superate insieme.

Ma questa mia posizione non è una novità, del resto è l’impegno che ho preso il 26 febbraio a seguito di un incontro informale avuto anche con Cgil e Uil. Dissi allora e confermo che quella era la prima tappa di altri momenti di confronto che ci saranno. Sono certa che se, come sempre abbiamo fatto in questi anni, ci confronteremo senza pregiudizio e con lealtà saremo tutti protagonisti di un nuovo modo di rispondere alle necessità degli aretini. Necessità che questa pandemia sta cambiando e quindi dovremo essere all’altezza delle nuove sfide.

L’amministrazione lo sarà insieme ai moltissimi che si sono già uniti in questo percorso che porta a una forte innovazione sociale di cui vi è grande necessità”.