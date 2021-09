In occasione della Fiera Antiquaria e della Giostra del Saracino, la Fondazione Bruschi invita a scoprire lo storico “proclama” della sfida agli aretini da parte del Buratto

In occasione della Fiera Antiquaria di sabato 4 e domenica 5 settembre, in concomitanza con la Giostra del Saracino, la Casa Museo Ivan Bruschi propone una visita alla collezione del celebre antiquario aretino che, tra oggetti e curiosità provenienti da tutto il mondo, custodisce anche lo storico Proclama in cui i valorosi cavalieri cristiani di Arezzo furono sfidati dal Buratto Re delle Indie. Il documento datato 1674, anno della Giostra in onore del Cardinale Corsini Vescovo di Arezzo, fu ritrovato da Ivan Bruschi in occasione dei suoi viaggi e rappresenta una testimonianza interessante per tutti gli aretini, in particolare per i quartieristi più appassionati e per chi vuole approfondire la storia della celebre e attesa manifestazione cittadina.

Oltre alla preziosa raccolta di arredi di antiquariato, opere d’arte e curiosità, alla Casa Museo è ancora possibile vedere la mostra “L’Oriente in casa. Opere dalla collezione di Frederick Stibbert”.

Inoltre, si conferma per sabato 4 settembre alle ore 16 lo speciale tour “Ri-scopri Arezzo Antiquaria”, organizzato, con partenza da Casa Bruschi, insieme al Centro Guide di Arezzo e provincia e al Mumec- Museo dei Mezzi di Comunicazione. Info e prenotazioni: tel. 334 3340608 e-mail [email protected]

In questo ultimo fine settimana di apertura della manifestazione “Cortona Antiquaria” è stata confermata la convenzione con la Casa Museo Ivan Bruschi: sarà applicato uno sconto sul biglietto per l’ingresso al Museo a tutti coloro che presenteranno il biglietto di Cortona Antiquaria e viceversa i visitatori in possesso del biglietto di Casa Bruschi godranno di un ingresso ridotto a Cortona.

Per programmare la visita alla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi è consigliata la prenotazione contattando lo 0575354126 o scrivendo a [email protected].

In attuazione del DL 105 del 23/7/2021, per l’accesso agli spazi museali è obbligatorio esibire il Green Pass corredato da un valido documento di identità.