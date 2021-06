Inaugurata la nuova sede della VAB di Castiglion Fiorentino

La VAB ha la sua nuova sede. Dopo una prima inaugurazione, nel 2019, che riguardava l’ala di rimessaggio mezzi questo pomeriggio (sabato 12 giugno) è stata presentata alla popolazione e ai vertici regionali della VAB la nuova e completa sede dei volontari dell’Antincendio Boschivi di Castiglion Fiorentino.

Dopo 5 anni di lavoro e fatica i volontari castiglionesi hanno finalmente una loro casa tutta nuova, ora completamente funzionale ed operativa.

L’azione di “questi angeli con la tuta arancione” non si limita alle attività di contrasto agli incendi.

Durante tutto l’anno collaborano sia con l’Amministrazione Comunale che con le varie associazioni del territorio sia in ambito di Protezione Civile che come supporto per il corretto svolgimento delle manifestazioni. La VAB di Castiglion Fiorentino, nata nel 1992, oggi conta 94 iscritti di cui 80 operativi.

Il suo parco macchine è composto da 5 mezzi attrezzati per l’antincendio, di cui uno può essere trasformato in un mezzo per la Protezione Civile, e un mezzo di trasporto. La sezione castiglionese fa, infatti, parte sia della Colonna Mobile Regionale che di quella nazionale oltre che di quella della Consulta del Volontariato provinciale. Dal 1997 in poi, anno del terremoto a Colfiorito (Umbria) ogni qualvolta suona la ‘campanella’ si mettono in marcia verso le popolazioni bisognose. Ad oggi i volontari castiglionesi hanno preso parte, di fatto, a tutte le più grandi emergenze nazionali come terremoti, alluvioni ed incendi. L’impegno dei volontari è di 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, reperibilità e disponibilità totali in caso di emergenza. “Per tanti anni il sogno di avere una sede propria, operativa e funzionale era rimasto tale.

Oggi con l’aiuto ed i preziosi contributi di vari cittadini, professionisti, aziende, associazioni e non ultimo quello di questa amministrazione il sogno è diventato realtà. Un esempio perfetto di come facendo rete e collaborando tutti insieme per un fine comune sia possibile raggiungere l’obbiettivo” ha affermato il consigliere comunale con delega alla Protezione Civile, Fabianelli.

“Ieri è stato il VAB Day, il giorno dell’inaugurazione della nuova sede finalmente completata dopo 4 intensi anni. Dobbiamo ringraziare per il servizio reso a tutta la comunità la sezione VAB di Castiglion Fiorentino sempre pronta ad affrontare le emergenze ed esigenze che arrivano dalla popolazione” ha concluso il sindaco Agnelli.