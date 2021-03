Incidente mortale a Olmo, perde la vita Laura Berneschi. Confcommercio: “non ci sono parole per esprimere il dolore”

Con una nota sulla pagina facebook Confcommercio ricorda la collega Laura Berneschi che questo pomeriggio ha perso la vita nell’incidente mortale lunga la SS73.

“Laura Berneschi, la nostra collega, un’amica, una di famiglia ormai, perché in Confcommercio ci lavorava da oltre trenta anni.

Nel primo pomeriggio di oggi è stata coinvolta in un bruttissimo incidente lungo una strada maledetta, insieme ad alcune colleghe.

Laura non ce l’ha fatta. E stasera davvero non abbiamo parole per esprimere il dolore. Un abbraccio forte alla famiglia e alle due colleghe che erano con lei e che per fortuna se la caveranno. La vita a volte è difficile da capire…”