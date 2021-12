Incidente nell’incrocio vicino il Tribunale di Arezzo

Ancora un incidente in corrispondenza dell’incrocio presso il Tribunale di Arezzo tra Via della Fonte Veneziana, Viale Giacomo Matteotti e Via Antonio Da Sangallo, già il secondo in una settimana.

L’incidente è avvenuto circa alle 20 di questa stasera, martedì 21 dicembre 2021.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti soccorsi e vigili del fuoco, oltre alla polizia municipale. Traffico in tilt.