Incidente stradale a Santa Mama due le persone ferite

Ad Ad Arezzo, alle ore 17:57, lungo SR71 in loc. Santa Mama in Casentino, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre auto. Intervenuti sul posto ambulanza e automedica di Talla, per i rilievi la Polizia Stradale.

Due i feriti: un uomo di 45 anni e uomo di 41 anni entrambi trasportati all’Ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo.