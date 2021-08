Inizia la preparazione dell’Amen Scuola Basket Arezzo versione 2021-2022

Lunedi 23 Agosto prenderà il via la stagione agonistica dell’Amen Suola Basket Arezzo con il gruppo di Serie C Gold che comincerà la preparazione in vista della stagione sportiva 2021-2022.

Coach Evangelisti coadiuvato dal preparatore Marraccini inizierà a lavorare con un gruppo di 12 giocatori composto da il gruppo storico di aretini Castelli, Cutini, Giommetti e Provenzal a cui si affiancheranno il confermato Rossi ed i due nuovi arrivi Brandini e Ndaw. Gli under provenienti tutti dalla squadra che parteciperà al campionato Under 19 Eccellenza sono Calzini Marco, Cavina, Cresti, Di Nuzzo e Ghini.

Il campionato di Serie C Gold prenderà il via Domenica 3 Ottobre e per quella data gli amaranto si dovranno far trovare pronti per una stagione che si preannuncia molto stimolante vista la caratura degli avversari. 16 le squadre partecipanti al girone toscano-ligure, oltre alla SBA, ci sono due formazioni di Montecatini, Basketball ed Herons, Spezia, Don Bosco Livorno, Cus Pisa, Castelfiorentino, Virtus Siena, Agliana, Quarrata, Prato, Legnaia Firenze, Prato, Valdisieve, Synergy San Giovanni Valdarno e Fides Montevarchi.

La formula del campionato prevede una promozione in Serie B tramite i PlayOff a cui parteciperanno le prime 8 classificate della stagione regolare, mentre saranno 2 le retrocessioni in Serie C Silver, 1 per la 16° classificata e l’altra per la perdente i Playout a cui accederanno le squadra che finiranno dal 12° al 15° Posto.

Rispetto alle passate stagioni l’Amen Scuola Basket Arezzo non disputerà prima dell’inizio del campionato la Coppa Toscana e quindi saranno organizzate delle amichevoli per testare la crescita della squadra durante tutta la preparazione.