Iniziative “Milite Ignoto” e “Signal for Help”

Due atti di indirizzo di Ora Ghinelli 2025 presentati in vista del prossimo Consiglio Comunale pongono all’attenzione dell’assemblea due tematiche come “Signal for Help” e il “Milite Ignoto”.

Con il primo, firmatari il consigliere comunale Ilaria Pugi e il capogruppo Simon Pietro Palazzo,

partendo dal presupposto che il 2020 è stato un “annus horribilis” per quanto riguarda la violenza sulle donne e i femminicidi, viene chiesto l’impegno “ad aderire all’iniziativa internazionale ‘Signal for Help’ e a creare una campagna di comunicazione, coinvolgendo la cittadinanza, per garantire la massima diffusione all’uso di questo segnale a tutela delle donne. Signal for Help è partito dal Canada e serve a identificare a livello internazionale un abuso domestico: si tratta di alzare una mano tenendo il pollice all’interno e chiudere su questo le altre quattro dita anche più volte”.

Con il secondo atto invece, firmatario sempre il capogruppo Palazzo, si chiede l’impegno dell’amministrazione a “intraprendere il percorso di assegnazione della Cittadinanza Onoraria Aretina al Milite Ignoto e ogni iniziativa connesse a tale evento. Magari proprio in corrispondenza del 4 novembre 2021, a cento anni dal conferimento della medaglia d’oro al valore militare al soldato simbolo di tutti i caduti italiani della Grande Guerra. In caso di assegnazione della cittadinanza, se ne dia notizia al Presidente della Repubblica”.