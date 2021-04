Interrogazioni, mozioni e varianti, torna il consiglio comunale a Sansepolcro

La seduta è convocata per giovedì prossimo alle 20,30. Sarà trasmessa in streaming

SANSEPOLCRO – E’ convocato per giovedì 29 aprile alle 20,30 il consiglio comunale di Sansepolcro, in modalità videoconferenza.

L’ordine del giorno è il seguente:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente

2) Comunicazioni del presidente del Consiglio

3) Comunicazioni del sindaco

4) Interrogazione Gruppo Consiliare Forza Italia in merito alla programmazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Muglioni con l’intento di realizzare il Museo di Archeologia Industriale Buitoni e manifestazioni periodiche sul tema della Pasta

5) Interrogazione Gruppo Consiliare Forza Italia in merito alla possibilità di far gestire spazi pubblici di proprietà del Comune sia ad associazioni che a titolari di palestre, allo scopo di svolgere attività all’aperto in sicurezza durante il periodo di emergenza Covid

6) Interrogazione Gruppo Consiliare Lega Nord in merito ad azioni di sostegno che il Comune può fornire all’economia locale e ai cittadini in vista delle riaperture

7) Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 del d.Lgs. n. 267/00

8) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – ratifica della Deliberazione G.C. n. 65 del 02.04.2021 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

9) Autorizzazione alla sottoscrizione di atto di transazione con la società AMCO – Asset Management Company S.p.A

10) Rinuncia al diritto di prelazione per alloggio ex A.T.E.R. via XIX Marzo 12/a. Proprietà: Pecorelli Arnaldo e Mercati Silvana

11) Variante semplificata al R.U. N. 11h.sexies per modifiche alla disciplina dell’area di trasformazione tr11 e di un’area in località Gragnano – Adozione ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii.

12) Variante semplificata al R.U. N. 11h.septies per modifiche alla disciplina dell’area di trasformazione tr21* in via Scarpetti – Adozione ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii.

13) Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle inerente alla concessione di spazi gratuiti del suolo pubblico a beneficio dei ristoratori dal 26 aprile 2021

14) Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Lega Nord inerente all’aumento delle ore di apertura della Biblioteca comunale Dionisio Roberti

15) Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Lega Nord inerente alla concessione degli spazi dei parchi pubblici ai gestori delle palestre biturgensi e alle associazioni cittadine.

I cittadini potranno seguire la seduta tramite streaming nel sito del Comune.